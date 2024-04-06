Время на Луне будет американским. США разработают собственную систему отсчета для спутника Земли

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты разработают для Луны собственную систему отсчета времени. Все дело в том, что время на единственном спутнике Земли течет по-другому, сообщает «Би-Би-Си».

Сила притяжения на Луне ниже, чем на Земле, и время там движется быстрее, опережая земное на 58,7 микросекунд в день. То есть, разница в одну секунду накапливается за 46-47 лет.

На первый взгляд это немного, но для синхронизации космических полетов даже такая разница может быть существенной.

«У основополагающей теории тяготения в нашей Вселенной имеется важное следствие: время течет по-разному в разных местах Вселенной. Гравитация на Луне немного слабее, и часы там идут по-другому», - пояснила в интервью ВВС Королевский астроном Шотландии профессор Кэтрин Хейманс.

К 2026 году США планируют ввести согласованное лунное время в преддверии запланированного пилотируемого полёта на Луну. Миссия «Артемида-3» намечена как первая высадка на лунной поверхности с времён миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

Также в NASA сообщили, что могут создать несколько баз на Луне вместо одной, как планировалось ранее.