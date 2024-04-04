В Западно-Казахстанской области эвакуированы из-за паводков около 7 тыс. человек, – аким

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий Западно-Казахстанской области, ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах, сообщила пресс-служба Акорды.

Аким области Нариман Турегалиев доложил президенту, что на сегодняшний день подтоплено шесть районов и город Уральск. От паводка пострадали 552 жилых дома и 427 дачных участков, эвакуированы около 7 тыс. человек. По словам акима, на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 млн тенге.

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