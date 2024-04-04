Рекордный паводок еще только ожидается в Западном Казахстане, – «Казгидромет»

CentralAsia (KZ) - Ожидаемые сроки вскрытия реки по гидропосту Урал – Кушум в Западно-Казахстанской области прогнозируются с 7 по 12 апреля. «Казгидромет» отмечает, что объем весеннего половодья может составить от 11 до 15 кубических километров – это значительно превышает показатели прошлого года и приближается к рекордным значениям.

«Росгидромет» на основании наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал прогнозирует, что объемы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза.

В частности, в Верхнеуральском водохранилище (Челябинская область РФ) ожидается объем половодья в 9 раз выше прошлогодних показателей, а прогнозируемый объем половодья в Ириклинском водохранилище (Оренбургская область РФ) – почти вдвое выше данных за 2023 год. На участке Сакмара – Татарская Каргала (Оренбургская область РФ) объем половодья также прогнозируется выше показателей прошлого года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения