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Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в июле проведут совместные учения «Мы едины - 2024»

CentralAsia (CA) -  Вооружённые силы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут в 2024 году совместное учение «Мы едины — 2024». Об этом Armiya.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

В связи с этим в Актау прошла конференция на которой обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.

Учения пройдут в июле на полигоне «Оймаша», а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря. Там будут выполнены мероприятия по «Реализации учебно-боевых задач по выявлению мест вооруженных конфликтов».

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