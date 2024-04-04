Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в июле проведут совместные учения «Мы едины - 2024»
- Азия и мир, политика
- 16:22, 04 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Вооружённые силы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут в 2024 году совместное учение «Мы едины — 2024». Об этом Armiya.az сообщили в Минобороны Азербайджана.
В связи с этим в Актау прошла конференция на которой обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.
Учения пройдут в июле на полигоне «Оймаша», а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря. Там будут выполнены мероприятия по «Реализации учебно-боевых задач по выявлению мест вооруженных конфликтов».
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