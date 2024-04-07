Ученые: Беременность ускоряет старение женщины, а грудное вскармливание – омолаживает ее

CentralAsia (CA) - Беременность увеличивает биологический возраст женщины на два года, но в послеродовой период она восстанавливается. Об этом рассказывают в Йельской школе медицины (YSM) со ссылкой на исследование своих ученых, опубликованное в журнале Cell Metabolism.

Чтобы сделать это открытие, ассистент профессора Йельского детского центра (YCSC) Киран О'Доннелл и его команда использовали уникальную когорту беременных. Все они во время беременности предоставили свои эпигенетические данные.

Это позволило ученым рассчитать показатели биологического возраста с помощью «эпигенетических часов» – биомаркеров старения, которые рассчитываются на основе данных об уровне метилирования (модификации) ДНК.

Ученые выяснили, что в течение 20 недель после начала беременности биологический или эпигенетический возраст женщины увеличивается примерно на два года. Это свидетельствует о том, что беременность действительно ускоряет старение.

Однако когда О'Доннелл и его команда исследовали биологический возраст тех же женщин через три месяца после родов, они удивлялись.

«Мы наблюдали значительное снижение биологического возраста - на восемь лет для некоторых людей. В послеродовом периоде наблюдается явное (и выраженное) восстановление», - прокомментировал О'Доннелл.

В исследовании команда также обнаружила, что грудное вскармливание приводит к более резкому снижению биологического возраста матери через три месяца после родов по сравнению с показателями во время беременности.

О'Доннелл считает, что эти выводы открывают любопытное новое направление для исследований старения.

«Во-первых, мы не знаем, является ли эффект восстановления после родов актуален для краткосрочных или долгосрочных результатов здоровья матери, и накапливаются ли эти эффекты в течение последовательных беременностей.

Так же мы не знаем, есть ли послеродовое снижение биологического возраста просто восстановлением системы до биологического возраста до беременности или, что более интересно, беременность может иметь эффект омоложения», – рассказывает ученый.