Верховный комиссар ОБСЕ совершил первый официальный визит в Монголию

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CentralAsia (MNG) - Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов совершил первый официальный визит ВКНМ в Монголию, представляет рекомендации и подписывает MoC

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов посетил Монголию с 1 по 3 апреля 2024 года, где обсудил с властями сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес, подписал новый Меморандум о сотрудничестве и организовал круглый стол.

Во время встречи с министром иностранных дел г-жой Батцэцэг Батмөнх Абдрахманов подчеркнул важную роль, которую Монголия играет в укреплении регионального мира и безопасности с момента вступления в ОБСЕ в 2012 году.

Верховный комиссар высоко оценила передовую практику страны в области поощрения разнообразия и интеграции, а также сохранения и развития культур, традиций и языков меньшинств. Они обсудили роль женщин и молодежи из числа меньшинств в обеспечении долгосрочного мира и стабильности, и Абдрахманов выразил наилучшие пожелания успешного проведения Всемирного женского форума в Улан-Баторе в 2024 году. Он призвал власти и гражданское общество поделиться своим опытом с другими государствами-участниками ОБСЕ.

Верховный комиссар подписал новый Меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки для дальнейшего расширения сотрудничества между его офисом и министерством в области развития многоязычного и поликультурного образования в Монголии. Во время встречи с министром образования и науки Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном Абдрахманов выразил готовность поддержать Монголию в ее усилиях по созданию инклюзивной и качественной системы образования для всех, включая меньшинства.

2 апреля Верховный комиссар воспользовался возможностью представить свои Рекомендации по эффективному участию национальных меньшинств в социальной и экономической жизни (Социально-экономические рекомендации) на круглом столе, организованном в сотрудничестве с Министерством иностранных дел в Улан-Баторе. Участники обсудили, как можно еще больше усилить социально-экономическую интеграцию в Монголии, где исторически гармонично сосуществовали различные культуры, и поделились положительными примерами социальной и экономической интеграции из других государств-участников ОБСЕ. Они также обсудили, как обеспечить, чтобы меньшинства не были исключены из цифровых разработок, включая Интернет и новые технологии.

Обращаясь к участникам, среди которых были эксперты, правительственные чиновники, политики, представители Национальной комиссии по правам человека Монголии и ученые, Абдрахманов сказал: «Благодаря этим Рекомендациям наше видение состоит в том, чтобы работать в направлении будущего, в котором каждая группа национальных меньшинств сможет процветать, иметь влияние и расширять свои возможности. Это позволит нам создать в наших странах картину, богатую разнообразием, равенством и инклюзивностью».

Социально-экономические рекомендации помогают политикам разрабатывать политику, которая расширяет участие меньшинств в образовании, занятости, жилье, здравоохранении, цифровой сфере, региональном развитии и окружающей среде. В каждой из этих областей особое внимание уделяется женщинам и молодежи из числа меньшинств.

Верховный комиссар ознакомился с передовым опытом Монголии в отношении сохранения и развития культур и языков меньшинств. Он также услышал о влиянии изменения климата на традиционные образы жизни в Монголии и о том, как его можно смягчить.

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