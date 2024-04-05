Проект канатной дороги в Улан-Баторе открывает новые горизонты

CentralAsia (MNG) - 4 апреля 2024 года в долине Арцат в Яармаге, Улан-Батор, состоялась церемония закладки фундамента проекта канатной дороги, финансируемого за счет льготного кредита правительства Франции для уменьшения заторов на дорогах в городе Улан-Батор.

На церемонии Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Монголии Себастьян Сурун подчеркнул: «Я рад, что Улан-Батор примет современную французскую систему канатной дороги общественного транспорта. Я твердо верю, что его введение существенно уменьшит пробки на дорогах в Улан-Баторе. Группа Poma имеет обширный опыт оказания услуг по транспортировке по канатным дорогам по всему миру и реализует этот проект. Наши исследования показывают, что Улан-Батор — идеальное место для канатной дороги. Хотя Улан-Батор — холодный, ветреный и гористый город, система канатной дороги вполне подходит. После церемонии закладки фундамента из Франции будут импортированы около 20 опор, кабели, а также материалы для двух конечных станций канатной дороги».

«В районе Яармага реализуются несколько новых дорог и инфраструктурных проектов, чтобы уменьшить пробки на дорогах. Для интеграции различных вариантов общественного транспорта будет построена первая линия канатной дороги, соединяющая Яармаг и рынок Хархорин. Ожидается, что маршрут второй линии будет окончательно определен на этой неделе. Я выражаю искреннюю благодарность гражданам и предприятиям Яармага за их поддержку и сотрудничество в расчистке земли для этого крупного строительного проекта», — сказал губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ.

Соответственно, будет построена 4,2-километровая линия канатной дороги с двумя остановками и 19 опорами, соединяющая Арцат Яармага с 1-м микрорайоном. Маршрут канатной дороги займет 12 минут в одну сторону и будет проложен над рекой Туул, протекающей через город Улан-Батор, и железной дорогой, что оказывает существенное влияние на пробки на дорогах. Он будет иметь 98 кают вместимостью до десяти пассажиров каждая и пропускной способностью 2300 пассажиров в час.

Полностью электрическая доступная система канатной дороги будет экологически чистой и сможет перевозить людей с особыми потребностями, коляски и даже велосипеды с регулируемым сиденьем. Он также может выдерживать холод и ветер скоростью до 75 км/ч. Чиновники подчеркнули, что первая линия канатной дороги будет сдана в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

источник: middleasiannews.com

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