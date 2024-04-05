В Монголии выпущено предупреждение о снежных и пыльных бурях

CentralAsia (MNG) - В Монголии выпущено предупреждение о снежных и пыльных бурях. Об этом в четверг сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным ведомства, с 5 апреля пыльные и снежные бури накроют горные районы Алтая, Хангая и Хэнтия, западные и центральные аймаки Монголии, а в дальнейшем переместятся на большую часть территории страны. Ожидается, что скорость ветра в некоторых районах усилится до 18 м/с.

В связи с этим Главное управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало жителям Улан-Батора не выезжать из столицы из-за нулевой видимости на сельских дорогах, а кочевникам-скотоводам — принять дополнительные меры предосторожности на отдаленных пастбищах.

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