В Улан-Баторе 160-летие православия отметили выставками и концертом

CentralAsia (MNG) - Ученики студии живописи при единственном православном храме Монголии, в том числе дети с инвалидностью и из малообеспеченных семей, приняли активное участие в мероприятиях Русского дома в Улан-Батора, посвященных 160-летию православия в стране, передает портал newslife.

«Монгольский частный колледж «Анима» открыл при Свято-Троицком приходе Улан-Батора студию живописи, где учатся более 60 ребят разного возраста. Среди них и дети с особенностями развития, и школьники из малообеспеченных семей. Колледж открыл выставку своих картин в благодарность российскому храму за помощь и поддержку и в честь 160-летия православия в Монголии», — рассказала директор Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова.

В честь юбилейной даты представительство Россотрудничества в Монголии и храм РПЦ открыли историческую фотовыставку об истории развития православного прихода: от первой службы в здании российского консульства весной 1864 года до плана реконструкции Свято-Троицкого храма.

Особым подарком для его монгольских прихожан и участников юбилейных мероприятий стал концерт мужского хора «Знамение» Иркутской епархии и вокального ансамбля Харлампиевского храма из Иркутска. Прозвучали классические музыкальные произведения и песнопения из репертуара церковных служб.

Среди гостей присутствовали экс президент Монголии Энхбаяр Намбар и посол РФ в Улан-Баторе Алексей Евсиков.

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