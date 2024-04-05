Объем грузоперевозок через автодорожный КПП Ганцмод на границе КНР и Монголии перевалил за 10 млн тонн

CentralAsia (MNG) - За период с 1 января по 3 апреля 2024 года общий объем грузов, прошедших через контрольно-пропускной пункт Ганцмод, который является крупнейшим грузовым автомобильным погранпереходом на китайско-монгольской границе, превысил 10 млн тонн. Об этом сообщает ИА Синьхуа.

По состоянию на 08:00 утра среды вышеуказанный показатель достиг почти 10,06 млн тонн, увеличившись на 24,72 проц. в годовом выражении, что стало новым историческим максимумом.

По словам заместителя главы администрации КПП Ганцмод Цинь Жуйцяна, общий объем импорта угля через этот погранпереход составил более 9,78 млн тонн, что на 25,13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, за указанное время в Китай через него было завезено 224,7 тыс. тонн медного рафинированного порошка, что на 9,58% больше, чем годом ранее. При этом объем экспортных грузов вырос на 22,53% в годовом исчислении и достиг 49 300 тонн.

Пункт пропуска Ганцмод, расположенный в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, является важным каналом импорта энергоносителей в страну и важным узлом экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

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