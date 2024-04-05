ФСБ объявила, что задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

CentralAsia (CA) - Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в «Крокус Сити Холле».

«В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении ведомства.

Спецслужба заявила, что двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия и транспорта, которые использовались в теракте, а третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

ФСБ распространила видео, на котором, как утверждается, показано задержание новых фигурантов по делу о теракте в «Крокусе». Как пишет РИА Новости, двое задержанных «признали, что взяты за соучастие в теракте», на самой видеозаписи об этом говорит один из задержанных.

Группа вооруженных людей устроила стрельбу, а затем подожгла концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта. Ответственность за нападение на «Крокус» на себя взяла ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». Власти РФ утверждают, что за организацией теракта стоит Украина.

ФСБ объявила, что задержала по делу о теракте 12 человек. Ранее сообщалось, что арестованы десять человек, в том числе четверо предполагаемых непосредственных исполнителей.