gmobile получила право быть официальным дистрибьютором корпоративных и бизнес-продуктов Starlink

CentralAsia (MNG) - STARLINK, поставщик услуг спутникового высокоскоростного Интернета, выбрал национального оператора gmobile своим официальным партнером в Монголии. Таким образом, появилась возможность пользоваться высокоскоростным интернетом Starlink в любом уголке Монголии.

Потребители в Монголии теперь имеют возможность приобретать устройства Starlink для организаций или предприятий без дополнительных затрат и с гарантией производителя.

За 17 лет работы в сфере мобильной связи отечественная компания gmobile создала сети CDMA450, 3G и 4GLTE, охватывающие всю страну. Помимо интенсивной работы по расширению покрытия сети 4G LTE и повышению ее качества, завершена техническая и технологическая подготовка к внедрению сети 5G. Компания реализует различные проекты для IPTV и OTT, B2B.

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