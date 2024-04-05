ООО «Тавантолгойская железная дорога» в первом квартале 2024 года перевезла 723,1 тыс. тонн грузов

CentralAsia (MNG) - В первом квартале 2024 года ООО «Тавантолгойская железная дорога» перевезла 723,1 тыс. тонн грузов, выполнив квартальный план на 97%.

По железнодорожной линии «Тавантолгой—Гашуунсухайт» перевезено 323,4 тыс. тонн грузов, по железнодорожной линии «Тавантолгой—Цогцэций» - 399,7 тыс. тонн, что на 452% больше по сравнению с объемом отгрузок первого квартала 2023 года.

В частности, перевезено 437,3 тыс. тонн экспортного угля, 177,6 тыс. тонн сырья рафинированного угля, 31 тыс. тонн нефтепродуктов, 1 тыс. тонн аммиачной селитры, 76 тыс. тонн других грузов.

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