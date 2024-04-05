Светодиодное освещение на «зебре» установили возле школьной территории

CentralAsia (MNG) - Администрация губернатора столицы и Координационный совет по предупреждению преступности запланировали установить светодиодное освещение на зебре возле 135 школ в шести центральных районах Улан-Батора.

Из них 13 школ и детских садов на данный момент оснащены светодиодным освещением. Например, такие светильники установлены в школах № 20, 38, 47, 118, 141 и «Сэтгэмж» района Баянгол.

Также светодиодные освещения установлены возле школ № 49, 57, 138, 139 и 140 района Чингэлтэй. Кроме того, в работу была включена территория вокруг детского сада № 44 и комплексной школы «Хангай» в районе Баянзурх. Между тем, работы по установке светодиодных фонарей на пешеходных переходах возле школ №37 и №24 района Чингэлтэй в настоящее время продолжаются и будут завершены в ближайшее время. Данная работа проводится для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

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