Совершенно секретно. Богд-хан и Сухэ-Батор возмущены убийствами и грабежами красноармейцев

CentralAsia (MNG) - Шифрограмма №3

«Шифрограмма заместителя Полномочного представителя РСФСР А.Я.Охтина о текущей ситуации в Монголии

б/н г.Иркутск

15 мая 1922 г.

Получена и расшифрована 16 мая 1922 г.

Совершенно секретно

Москва, Карахану

Срочно

От имени Военного Совета Сухэ-Батор полуофициально обратился ко мне с просьбой передать Реввоенсовщту о необходимости большую часть 308-го полка перевести к русской границе, оставив в Урге отобранный качеством отряд в пятьсот человек.

Заявление мотировал бесчинством красноармейцев, грабежами и убийствами в марте месяце, недовольство Богда-хана этим. Отмечено, что имел неоднократно разговор с министром иностранных дел по поводу бесчинств, кончающийся обещанием принятия мер.

Причиной невозможности урегулировать положение полка служит его исключительная подчиненность армейскому команпиванию, не могущему предусмотреть необходимые мероприятия, что сильно тормозит местного представительства».

справка:

Андрей Яковлевич Охтин (настоящая фамилия Юров; 1891, Курляндская губерния — 20 января 1938, Москва) — большевик, делегат Всероссийского учредительного собрания, член ВЦИК, дипломат, начальник Главного таможенного управления.

В 1921 году перешёл на дипломатическую службу: заместитель полпреда РСФСР в Монголии (1921—1922), консул СССР в Керман-шахе (Персия, 1923—1925), член Правления Совторгфлота (1926—1927), полпред СССР в Монголии (1927—1933). По возвращении из Монголии, в 1937 году, назначен начальником Главного таможенного управления Наркомата внешней торговли СССР. Проживал в Москве на улице Каляевской.

Был арестован в ноябре 1937 года (одновременно по обвинению во вредительстве были арестованы два его заместителя) и приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу «за участие в контрреволюционной организации». Приговор был приведён в исполнение 20 января 1938 года. Реабилитирован в 1956 году

Был награждён орденом Красного Знамени Монгольской Народной Республики

Лев Михайлович Карахаан (Левон Караханян, 20 января 1889, Тифлис — 20 сентября, 1937 Москва) — революционер, советский дипломат.

В сентябре 1923 года — августе 1926 года — в Китае. Подписал советско-китайский договор о КВЖД.

После подписания 31 мая 1924 года «Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и Китайской Республикой» и ноты Л.Карахана от 13 июня 1924 года с предложением возвести дипломатические представительства обеих стран в ранг посольств — Карахан стал официальным послом СССР в Китае. В Пекине он проработал до августа 1926 года, с небольшим перерывом с октября по ноябрь 1925 года.

3 мая 1937 года отозван в Москву и арестован по обвинению в участии в профашистском заговоре с целью свержения советской власти. 20 сентября 1937 года Военной коллегией Верховного Суда (ВКВС) приговорён к смертной казни. Расстрелян в тот же день в здании ВКВС.

Тело кремировано в Донском Монастыре. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Советских наград не имел, был награждён орденом Красного Знамени Монгольской Народной Республики

источник: middleasiannews.com

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