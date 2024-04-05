Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

- Таджикистан, общество
- 10:11, 05 апреля 2024
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- Обновлено: 10:13, 05 апреля 2024 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - Россия ценит оперативную помощь властей Таджикистана в рамках расследования обстоятельств теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Беда лишь сплотила людей самых разных национальностей. Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии»,— сказал Лавров в приветственном слове на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.
По его словам, России и ее союзникам по ОДКБ, СНГ и ШОС стоит усилить работу по борьбе с терроризмом.
По делу о теракте в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 144 человека, арестованы десять человек, включая четырех предполагаемых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Все они граждане Таджикистана.
После теракта сообщалось о задержании нескольких лиц в Таджикистане, подозреваемых в возможной связи с напавшими на «Крокус». Власти Таджикистана усилили работу с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в экстремистские сообщества в разных странах, в том числе в России.