Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Сергей Лавров

CentralAsia (TJ) - Россия ценит оперативную помощь властей Таджикистана в рамках расследования обстоятельств теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Беда лишь сплотила людей самых разных национальностей. Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии»,— сказал Лавров в приветственном слове на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.

По его словам, России и ее союзникам по ОДКБ, СНГ и ШОС стоит усилить работу по борьбе с терроризмом.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 144 человека, арестованы десять человек, включая четырех предполагаемых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Все они граждане Таджикистана.

После теракта сообщалось о задержании нескольких лиц в Таджикистане, подозреваемых в возможной связи с напавшими на «Крокус». Власти Таджикистана усилили работу с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в экстремистские сообщества в разных странах, в том числе в России.

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