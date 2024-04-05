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Президент Казахстана посетит Узбекистан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетит Узбекистан с визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

В ходе переговоров, которые пройдут в Хиве, будут рассмотрены «актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества».

Стороны также обсудят наращивание объёмов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена.

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