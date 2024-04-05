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В Ташкенте ощутили землетрясение, эпицентр был в Казахстане

CentralAsia (UZ) -  В 4:36 (по местному времени) в пятницу в некоторых районах Ташкента и Ташкентской области ощущалось небольшое землетрясение. Его эпицентр находился в 20 км в северо-западном направлении от узбекской столицы в Келесском районе Туркестанской области Казахстана.

Как сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3,2. Глубина очага — 10 км.

Подземные толчки ощущались в Алмазарском и Учтепинском районах Ташкента с силой 2 балла, в Зангиатинском районе Ташкентской области — также 2 балла.

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