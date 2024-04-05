В США первый человек, которому пересадили свиную почку, выписан из больницы

Рик Слэйман (в кресле) со своей подругой и командой врачей

CentralAsia (CA) - 62-летний Ричард Слейман был выписан из Массачусетской больницы общего профиля через две недели после того, как ему трансплантировали генетически модифицированную почку свиньи, сообщает «Би-би-си».

Попытки пересадки органов людям от генетически модифицированных свиней в прошлом была неудачными. Успех этой процедуры учёные назвали исторической вехой в области трансплантации.

Слейман боролся с болезнью почек в последней стадии и нуждался в пересадке органа. Врачи успешно пересадили ему генетически модифицированную свиную почку во время четырёхчасовой операции 16 марта. По их словам, почка пациента теперь хорошо функционирует, и он больше не находится на диализе.

«Я рад возможности снова проводить время со своей семьей, друзьями и близкими, освободившись от бремени диализа, который влиял на качество моей жизни в течение многих лет», – сказал Ричард Слейман.

В 2018 году ему пересадили человеческую почку от умершего донора, однако в прошлом году она начала отказывать, и врачи выдвинули идею пересадки свиной почки.

«Я рассматривал эту идею не только как способ помочь мне, но и как способ дать надежду тысячам людей, которым нужна пересадка, чтобы выжить», – сказал Ричард Слейман.

Свиная почка, которую он получил, была модифицирована кембриджской фармацевтической компанией eGenesis, в результате чего из неё были удалены «вредные свиные гены и добавлены некоторые человеческие гены для улучшения совместимости с человеческим организмом», сообщили врачи.

При проведении процедуры, по словам сотрудников больницы, они черпали вдохновение из своей истории, когда в 1954 году была проведена первая в мире успешная трансплантация человеческого органа – почки, а также из исследований, которые они проводили совместно с eGenesis в области ксенотрансплантации (пересадки межвидовых органов) в течение последних пяти лет.

Свиная почка была генетически модифицирована, чтобы сделать ее более совместимой с человеческим организмом

Команда специалистов, организовавшая трансплантацию, назвала эту операцию историческим шагом, который может стать потенциальным решением проблемы нехватки органов в мире, особенно для представителей этнических меньшинств, которых эта нехватка затрагивает в большей степени.

По оценкам, каждый день в США в ожидании органа умирает 17 человек, и почки – самый распространённый орган, необходимый для пересадки.

Ученые уже дважды предпринимали попытки пересадить пациентам сердце свиньи, но операции закончились неудачей — реципиенты умирали в течение нескольких недель после операции.

В одном случае наблюдались признаки того, что иммунная система пациента отторгла новый орган — это один из главных рисков в любых процедурах трансплантации органов.