На казахско-китайской границе гражданин Китая организовал подпольное казино и секс-притон. Видео

CentralAsia (KZ) - В Казахстане возле границы с Китаем казахстанские правоохранительные органы выявили шесть подпольных казино, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

Игорные заведения выявили на территории международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» с казахстанской стороны границы. Действовали они там незаконно, поскольку эта территория не входит в перечень мест, где в Казахстане можно осуществлять игровую деятельность.

Как установили оперативники, эти казино организовали граждане Китая. Заведения работали по ночам, и пускали туда тоже исключительно граждан КНР. Также рядом с казино функционировал притон для занятия проституцией.

«При обыске в четырёх коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тысяч юаней ($8,2 тыс)», – рассказали в АФМ.

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