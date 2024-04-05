Тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Казахстане, возвращены на родину

CentralAsia (UZ) - Тела восьми погибших узбекистанцев в крупном ДТП в Казахстане были доставлены на родину, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Около 3:00 в пятницу военно-транспортный самолёт Министерства обороны Руз приземлился в аэропорту Термеза.

После приземления самолёта тела были доставлены на каретах скорой помощи по адресам, где проживали погибшие. Местные власти окажут содействие в организации их похорон.

Авария произошла 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент в Актюбинской области. В минивен Toyota, в котором ехали граждане Узбекистана (водитель и семь пассажиров), врезался грузовой автомобиль, выехавший из-за неисправности на встречную полосу.

По поручению президента Шавката Мирзиёева в тот же день была создана специальная правительственная комиссия во главе в заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии 4 апреля прибыли в Актюбинскую область.

Накануне президент Узбекистана выразил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву признательность за соболезнования и содействие в определении причин ДТП и транспортировке тел погибших на родину.