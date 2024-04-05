Токаев принял секретарей Советов безопасности стран ШОС

CentralAsia (KZ) - В резиденции Акорда состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с секретарями Советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В своем выступлении лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому страна придает повышенное внимание.

Президент отметил, что встречи секретарей Советов безопасности ШОС обретают особую актуальность с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС.

«За прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов. Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма», – сказал Токаев.

По его словам, недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия.

Он напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять «трем силам зла».

Он полагает, что необходимо принять Программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. В выступлении также отмечена важность принятия Антинаркотической стратегии ШОС на 2024-2029 годы и Программы действий по ее реализации.

По его мнению, повышенное внимание следует уделять развитию ситуации в Афганистане в целях недопущения использования его территории международными террористическими группировками. Лидер Казахстана считает важным продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации.

Далее он заявил, что Казахстан выступает за открытый политико-дипломатический диалог, поддержание конструктивных отношений со своими глобальными и региональными партнерами.

Токаев указал на то, что наряду с конфликтами и активизацией терроризма, наблюдаются климатический кризис, обострение вызовов продовольственной, водной, транспортной и энергетической безопасности.

Глава государства отметил значимость координации работы секретарей Советов безопасности для обеспечения национальной безопасности стран – участников ШОС.

По его словам, Организация является уникальной в силу универсальной повестки дня, в которую входит целый перечень вопросов, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную политику, взаимодействие в области культуры, гуманитарных связей.

В завершение он пожелал участникам встречи плодотворной работы во благо обеспечения безопасности на пространстве ШОС и укрепления «шанхайского духа».

В ходе встречи также выступили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал, секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь подразделения национальной безопасности правительства Пакистана Вакар Ахмад, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан Бабаки; представители государств-наблюдателей: секретарь Совета национальной безопасности Монголии Бямбажаргал Алтангэрэл, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения