Финляндия объявила о бессрочном закрытии границы с Россией

CentralAsia (CA) - Правительство Финляндии продлило «до отдельного уведомления» закрытие КПП на границе с Россией, сообщает YLE News.

Соответствующее предложение внесло МВД страны. В ведомстве объяснили такую необходимость тем, что Россия продолжает использовать «направляемую миграцию» против Финляндии.

Ранее закрытие границы продлевалось каждый раз на два месяца. Последний такой срок должен был истечь 14 апреля.

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года на фоне резкого увеличения количества мигрантов, которые пытались попасть в европейскую страну из РФ.

В Финляндии полагают, что российские власти намеренно создали кризис с мигрантами, организованно направляя их на границу. В РФ обвинения отрицали, но не пытались предоставить альтернативного объяснения, откуда на российской приграничной территории неожиданно взялись сотни мигрантов.

Всего между Россией и Финляндией девять сухопутных пунктов перехода границы. Они закрыты полностью — то есть даже граждане Финляндии не имеют права через них въезжать в свою страну.