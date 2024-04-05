Депутаты в Казахстане предложили запретить писать о представителях ЛГБТ в СМИ

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана от фракции партии «Аманат» Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предложили поправку в законопроект «О массмедиа», которая запретит СМИ писать о представителях ЛГБТ, сообщает издание «Власть».

Парламентарии хотят дополнить ст. 22 законопроекта, в которой прописаны основания для приостановки, прекращения выпуска либо распространения продукции СМИ, словами «нетрадиционная сексуальная ориентация». Пока ее вынесли на обсуждение рабочей группы.

Другими причинами приостановки деятельности СМИ могут стать пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, суицида, социального, расового, национального, религиозного превосходства, разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну и т.д.

В Казахстане запрещены однополые браки, при этом нет запрета на пропаганду ЛГБТ на законодательном уровне. Ввести его в апреле 2023 года предложил депутат Мажилиса Ардак Назаров, призвав «срочно взяться за воспитание молодежи». По мнению парламентария, ЛГБТ-пропаганда особенно активна в социальных сетях, а также в учебных заведениях Астаны, Алматы и других городов.

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