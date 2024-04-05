Токаев прилетел в Узбекистан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля прибыл с визитом в Узбекистан.

В международном аэропорту Ургенча его встретил президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба узбекского президента.

Состоялась торжественная церемония с исполнением национальных песен и танцев.

Лидеры проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы, говорится в сообщении.

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