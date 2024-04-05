В Казахстане из-за наводнений эвакуировали 19,4 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - В населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация последствий паводков и эвакуация людей в безопасные места, сообщила пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 596 частных жилых домов и 334 дворов. Откачана талая вода из 1 143 домов и 1 013 дворов. Спасено и эвакуировано 19 459 человек, отогнано 55 тыс. сельскохозяйственных животных.

«В пунктах временного размещения находятся 4 037 человек, из них 1 712 детей», - уточнили в министерстве.

В частности, в МЧС сообщили, что в Актюбинской области в связи с переполнением Магаджанской плотины произошел проран ее дамбы. В зоне возможного подтопления находятся села Бескоспа, Кызылту и зимовка Табантал Алгинского района, эвакуированы 215 человек, скот отогнан в безопасное место. Проводятся берегоукрепительные работы на реке Табантал, в которую осуществляется сброс воды с водохранилища.

В Северо-Казахстанской области из-за обильного пребывания талой воды с полей в селе Красная поляна Тайыншинского района произошло подтопление шести частных жилых домов, проведена частичная эвакуация жителей.

В Акмолинской области в Атбасаре подтоплены семь дворов частного сектора, а вдоль села Талапкер Целиноградского района произошел проран искусственного канала, подтоплены 26 дворов частных жилых домов.

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области проведена заблаговременная эвакуация 25 человек из поселка Карачаганак и поселка Димитрово.

В Костанайской области из-за угрозы поднятия уровня воды на р. Карасу и риском подтопления с. Карамырза Карасуского района эвакуировано 108 человек. В с. Буревестник Наурзумского района подтопило дворовые территории семи частных домов, сейчас обстановка стабилизировалась, жители вернулись в свои дома.

В Павлодарской области в с.Узынсу Иртышского района выявлено подтопление 18 частных жилых домов, эвакуированы 38 человек, из них 24 детей, которые нуждаются в медицинской помощи. Также в связи с интенсивным снеготаянием и пребыванием талых вод с полей создалась угроза подтопления с.Агашорын, проводятся работы по отводу воды, зафиксированы факты подтопления хозпостроек на окраине села.

Всего за время паводков откачано более 6,6 млн кубометров талой воды. Без транспортного сообщения остаются 74 населенных пункта.

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