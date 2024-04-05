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Сильные дожди прогнозируются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 6-8 апреля с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, сообщает «Казгидромет».

Ночью 6-8 апреля на северо-западе, 8 апреля на севере синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег и усиление ветра. Сильные дожди ожидаются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях, 6-7 апреля – в Алматинской области, 8 апреля – в области Улытау и Карагандинской области.

На юге страны – гроза, град, шквал, а в целом по Казахстану ночью и утром ожидается туман.

На северо-западе и севере республики ожидается понижение температуры воздуха днем от до +7+15 градусов, в центре и на востоке страны днем, наоборот, потеплеет до +15+20 градусов.

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