В Узбекистане ожидаются дожди с грозами

CentralAsia (UZ) - В начале выходных в Узбекистане пройдут дожди, возможны грозы. В воскресенье установится теплая сухая погода, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Синоптики рассказали о погоде на выходные.

В субботу 6 апреля по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и в Ферганской долине местами пройдет дождь, возможна гроза.

В Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях дождь ожидается лишь в ночные и утренние часы. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков предположительно не будет.

Температура воздуха немного понизится в пределах 15–18 градусов выше нуля.

Местами по республике возможно усиление ветра до 15–20 метров в секунду, в отдельных районах – с пыльным поземком.

В горных районах 6 апреля временами ожидаются осадки (в высокогорьях – снег), местами – сильные. Сохраняется лавинная опасность. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.

В воскресенье 7 апреля по всей территории Узбекистана ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода. Температура воздуха вновь повысится до 20–23 градусов. Преобладающая температура ночью – 7–12 градусов выше нуля.

Ташкент

В столице 6 апреля – временами дождь, возможна гроза и усиление ветра до 12–15 метров в секунду. Дневная температура воздуха – 15–17 градусов.

7 апреля без осадков, температура воздуха днем – 20–23 градусов, ночью – в пределах 7–12 градусов выше нуля.