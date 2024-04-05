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Синоптики предупреждают об угрозе лавин и дождей в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  Синоптики Таджикистана предупреждают о потенциальной угрозе схода снежных лавин в западных районах Горно-Бадахшанской автономной области и на автодороге Душанбе-Чанак, сообщает Агентство по гидрометеорологии при правительстве РТ.

Прогнозируется, что ситуация может оставаться напряженной в период с 6 по 8 апреля.

Завтра по всей стране будет дождливо.

Согласно данным синоптиков, в целом в апреле Таджикистан ждет типичная весенняя погода с переменной облачностью и небольшими изменениями температуры.

Средняя месячная температура ожидается в пределах климатической нормы или немного выше - на 1-2 градуса.

Осадки, в основном, будут в пределах нормы, но могут быть выше или ниже обычного в отдельных районах. Ожидается также усиление западного ветра.

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