Горнодобывающие компании активно принимают участие в национальной акции «Миллиард деревьев»

CentralAsia (MNG) - Горнодобывающие компании активно принимают участие в Национальной кампании «Миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Компания «Energy Resource» начала пересадку саженцев 5 видов деревьев, в том числе лоха, вяза, тамариска и тополя болотного. Компания выращивает саженцы в своем питомнике и ежегодно пересаживает саженцы в сомоне Цогтцэций горнодобывающих районах и лесных зонах аймака Өмнөговь.

Компания «Оюу-Толгой» работает над восстановлением 187 га земель, пострадавших в результате безответственной добычи полезных ископаемых в сомонах Шарын-Гол и Хонгор аймака Дархан-Уул. В ноябре 2023 года компания заключила соглашение о сотрудничестве по этому вопросу с Министерством окружающей среды и туризма.

Ранее компания «Оюу-Толгой» восстановила 400 гектаров земли, поврежденной в результате микроминирования, в долине Ялбаг в сомоне Ерөө аймака Сэлэнгэ.

С начала Национальной кампании «Миллиард деревьев» горнодобывающие компании посадили в общей сложности 4,5 миллиона деревьев. В рамках акции «Миллиард деревьев» горнодобывающие компании готовятся к Национальному дню посадки деревьев, который ежегодно проводится в начале мая.

Основная цель национальной кампании «Миллиард деревьев» — посадить один миллиард деревьев к 2030 году, увеличив площадь лесов до 9,0 процентов территории Монголии, чтобы уменьшить опустынивание и деградацию земель, а также увеличить поглощение парниковых газов и запасы воды, что приведет к смягчению последствий изменения климата.

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