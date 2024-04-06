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У пассажирки самолета, прибывшего из Дели в Алматы, выявили холеру

CentralAsia (KZ) -  В ходе санитарно-карантинного контроля на борту рейса «Эйр Астана», прилетевшего из Дели в Алматы, обнаружена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, слабость, сухость во рту, передает Kazinform.

По данным Минздрава, женщина следовала из Дели в Кыргызстан через Алматы.

Специалисты санитарно-карантинного контроля организовали медицинское обследование женщины с подозрением на инфекционное заболевание, и после получения результатов анализов ей был поставлен диагноз «холера».

Пассажиры, находившиеся в тесном контакте с ней, были идентифицированы, назначено лабораторное обследование. Больная и пассажиры, с которыми она контактировала, госпитализированы в инфекционную больницу Алматы.

На борту самолета была проведена дезинфекция.

«Пассажиры на борту были проинформированы о симптомах заболевания и мерах профилактики холеры, а при появлении симптомов было рекомендовано немедленно обратиться за медицинской помощью. Своевременное выявление и изоляция очага инфекции эпидемиологическими службами позволили предотвратить распространение холеры внутри страны. Пациент был госпитализирован и получил всю необходимую медицинскую помощь согласно клиническому протоколу», — отметили в ведомстве.

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