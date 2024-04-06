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Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Турция возобновила визовый режим для граждан Таджикистана. Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Коммерсант».

«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами»,— говорится в тексте указа.

Как минимум двое обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» до нападения посещали Стамбул. По данным Reuters, они сделали это ради продления вида на жительство в РФ. Как заявлял источник «Sputnik-Таджикистан», один из предполагаемых исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни был связан с таджикскими экстремистскими организациями из Турции. По словам источника, подготовку для совершения теракта мужчина прошел в Стамбуле.

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