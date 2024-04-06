Граждане Казахстана и Узбекистана смогут пребывать друг у друга 30 дней без регистрации

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан: Токаев подписал закон

Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане 30 дней без регистрации. Такие же права получат граждане Узбекистана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 апреля подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года».

Предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан государств сторон (Казахстана и Узбекистана) на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства стороны.

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