В Узбекистане воздух прогреется до 28-30 градусов

- Узбекистан, погода
- 17:45, 06 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - 6-7 апреля по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.
Как сообщает Узгидромет, 6-8 апреля по горным районам республики лавиноопасно.
Прогноз погоды на 7 апреля.
Город Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 21-23°.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 23-28°.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 25-30°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.
Предгорные и горные районы республики
Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла.