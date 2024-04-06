экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане воздух прогреется до 28-30 градусов

CentralAsia (UZ) -  6-7 апреля по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.

Как сообщает Узгидромет, 6-8 апреля по горным районам республики лавиноопасно.

Прогноз погоды на 7 апреля.

Город Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 21-23°.

Республика Каракалпакстан

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 23-28°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 25-30°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.

Предгорные и горные районы республики

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com