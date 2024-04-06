Граждан Узбекистана, находящихся в России, предупредили о мерах предосторожности

CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана в связи с терактом 22 марта в РФ предостерегло узбекистанцев, направляющихся в Россию, находящихся на территории этой страны или выезжающих оттуда, о мерах предосторожности.

Как пишет kun.uz, гражданам РУз рекомендуется иметь при себе документы и не хранить запрещенные фото -, аудио-и видеоматериалы на устройствах.

«В связи с этим мы просим наших соотечественников, направляющихся в Россию, находящихся на территории этой страны или выезжающих из страны, передвигаться с учетом требований мер безопасности.

В частности, рекомендуется носить с собой документы, подтверждающие личность и предоставляющие право на пребывание или работу в стране, не посещать общественные места без необходимости, не вступать в контакт с незнакомыми или подозрительными людьми, не хранить запрещенные фото -, аудио-и видеоматериалы на телефонах и других устройствах, а также если запланирована поездка прибывать на вокзал или аэропорт раньше запланированного времени.

Наши соотечественники могут обратиться в консульские учреждения Узбекистана или в представительство Агентства внешней трудовой миграции, если у них возникнут какие-либо проблемы или другие вопросы, которые их интересуют», – говорится в сообщении.