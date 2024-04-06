В пяти регионах Казахстана талые воды затопили дороги

CentralAsia (KZ) - В пяти регионах Казахстана талые воды затопили дороги. Движение ограничили на 11 автодорогах республиканского значения, сообщает «Информбюро».

По состоянию на 15:00 6 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на семи участках автодорог международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть. Общая протяжённостью таких участков – 5411 метров в пяти областях – Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, СКО.

Ограничение движения действует на 11 автодорогах республиканского значения в шести областях – Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, СКО общей протяжённостью 593 км.

На республиканских дорогах задействовано 399 единиц техники и 822 человек.

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