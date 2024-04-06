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ВОЗ вводит в действие CoViNet – глобальную сеть по коронавирусам

CentralAsia (CA) -  ВОЗ ввела в действие новую сеть по коронавирусам – CoViNet – для более эффективного использования и координации глобальных экспертных знаний и возможностей в целях быстрого и точного выявления, мониторинга и оценки SARS-CoV-2, MERS-CoV и новых коронавирусов, имеющих значение в контексте общественного здравоохранения.

Как говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения, CoViNet расширяет сеть референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19, созданную в первые дни пандемии.

Первоначально лабораторная сеть была сфокусирована на SARS-CoV-2, вирусе, вызывающем инфекцию COVID-19, а теперь она будет охватывать более широкий спектр коронавирусов, включая MERS-CoV и потенциальные новые коронавирусы. CoViNet – это сеть глобальных лабораторий, обладающих опытом в области эпиднадзора за коронавирусами у человека и животных и в окружающей среде.

В настоящее время сеть включает 36 лабораторий в 21 стране во всех 6 регионах ВОЗ.

Представители лабораторий встретились в Женеве 26–27 марта для завершения разработки плана действий на 2024–2025 гг., с тем чтобы государства-члены ВОЗ были лучше подготовлены в области раннего выявления, оценки рисков и реагирования на проблемы в области здравоохранения, связанные с коронавирусами.

Данные, полученные благодаря усилиям CoViNet, будут служить ориентиром в работе технических консультативных групп ВОЗ по эволюции вирусов (ТКГЭВ) и составу вакцин (ТКГСВ) и других групп, обеспечивая, чтобы политика и инструменты глобального здравоохранения основывались на новейшей научной информации.

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