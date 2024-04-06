В Казахстане сохраняется неустойчивая погода: на юго-востоке дожди и снег
CentralAsia (KZ) - На большей части территории Казахстана 7 апреля сохраняется неустойчивая погода, сообщает Казгидромет.
На большей части территории страны пройдут дожди, на юго-востоке республики сильные осадки в виде дождя и снега.
«Лишь северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. По Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке страны-шквал, гроза», - говорится в сообщении.
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