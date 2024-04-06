В Алматинской области обнаружена нарколаборатория, задержаны двое иностранцев
- Казахстан, происшествия
- 20:44, 06 апреля 2024
- Просмотров: 221
CentralAsia (KZ) - Департамент КНБ по Алматинской области 22 марта пресек деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, расположенной в частном доме.
Как сообщает КНБ, по подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое иностранцев.
В ходе обысков изъято около 20 кг синтетических наркотиков, 1 тыс. литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления «синтетики».
Предварительно установлено, что обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения