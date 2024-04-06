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В Алматинской области обнаружена нарколаборатория, задержаны двое иностранцев

CentralAsia (KZ) -  Департамент КНБ по Алматинской области 22 марта пресек деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, расположенной в частном доме.

Как сообщает КНБ, по подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое иностранцев.

В ходе обысков изъято около 20 кг синтетических наркотиков, 1 тыс. литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления «синтетики».

Предварительно установлено, что обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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