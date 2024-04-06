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Органы прокуратуры Казахстана начали 4 досудебных расследования из-за паводков

CentralAsia (KZ) -  Органы прокуратуры Казахстана начали начали 4 досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях по паводкам.

Органы прокуратуры устанавливают причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа.

В 10 областях Казахстана был объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, государственные органы принимают меры по ликвидации и минимизации последствий, недопущению подтопления новых территорий.

В аварийно-спасательных работах задействовано более 10 тысяч работников МЧС, МВД, акиматов и других служб.

Наиболее сложная ситуация складывается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Атырауской областях.

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