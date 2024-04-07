экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Баянхонгоре родилась первая в 2024 году тройня

CentralAsia (MNG) -  Первая в новом году тройня родилась в сомоне Бөмбөгөр аймака Баянхонгор: две девочки и один мальчик. 5 апреля малыши появились на свет у Мөнхтуяа в сомонной больнице.

Узнав, что станет мамой тройни пациентка сначала испытала легкий шок. Но радость пересилила испуг.

Пока новорожденные малыши находятся под наблюдением врачей. Такая беременность, по словам медиков, сопряжена с определенными рисками. Молодой маме также требуется отдых.

Вообще, в Монголии стали чаще рождаться двойни и тройни.

Аймак Баянхонгор занимает площадь в 115 978 км². Численность населения — 89 643 человек (на конец 2022 год). Аймак Баянхонгор был образован в 1941 году. Включает в себя 19 сомонов. Один из них — сомон Бөмбөгөр. Численность населения сомона — 3306 человек (на начало 2024 год).

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com