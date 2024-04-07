В Баянхонгоре родилась первая в 2024 году тройня

CentralAsia (MNG) - Первая в новом году тройня родилась в сомоне Бөмбөгөр аймака Баянхонгор: две девочки и один мальчик. 5 апреля малыши появились на свет у Мөнхтуяа в сомонной больнице.

Узнав, что станет мамой тройни пациентка сначала испытала легкий шок. Но радость пересилила испуг.

Пока новорожденные малыши находятся под наблюдением врачей. Такая беременность, по словам медиков, сопряжена с определенными рисками. Молодой маме также требуется отдых.

Вообще, в Монголии стали чаще рождаться двойни и тройни.

Аймак Баянхонгор занимает площадь в 115 978 км². Численность населения — 89 643 человек (на конец 2022 год). Аймак Баянхонгор был образован в 1941 году. Включает в себя 19 сомонов. Один из них — сомон Бөмбөгөр. Численность населения сомона — 3306 человек (на начало 2024 год).

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения