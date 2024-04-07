В аймаке Ховд появится завод по производству стальной арматуры

CentralAsia (MNG) - В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР 29 марта прошел монголо-китайский бизнес-форум «Ховд-Синьцзян», по итогам которого было подписано соглашение о создании первого завода по производству стальной арматуры в западном регионе Монголии.

Соглашение было подписано между монгольской компанией «Булган Тушиг» и компанией «Хуангчэнг Энержи» Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР). Кроме того, соглашение о сотрудничестве также подписано между Промышленным парком аймака Ховд и компанией «Уй Тянь»из Синьцзянь.

Прошедшее мероприятие, в котором приняли участие около 60 предпринимателей из западного региона Монголии и представители более 100 предприятий из Синьцзяна, было организовано в рамках рабочего визита министра дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогта Сандага в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Будущий арматурный завод мощностью 50 тысяч тонн полностью обеспечит западный регион Монголии железом и арматурой. Строительство завода начнется в мае этого года и, как ожидается, предприятие будет полностью введено в эксплуатацию в октябре. Таким образом, западный регион Монголии сможет самостоятельно производить цемент и арматуру - основные составляющие жилищного строительства и социально-культурных объектов.

источник: middleasiannews.com

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