Петер Пеллегрини побеждает на выборах президента Словакии

CentralAsia (CA) - Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини, которого выдвинула партия «Глас», входящая в правящую коалицию, одерживает победу во втором туре выборов президента, пишет «Интерфакс».

По итогам подсчета 99,8% бюллетеней, за Пеллегрини отдали голоса 53,18% избирателей, в то время как за его конкурента - бывшего главу МИД Словакии, представителя либеральной оппозиции Ивана Корчока - 46,81%.

Явка избирателей составила 61,1%.

Второй тур президентских выборов прошел в Словакии в субботу, поскольку в первом туре две недели назад ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать больше 50% голосов избирателей. Лидерами в первом туре стали Корчок с 42,5%, и Пеллегрини - с 37% голосов избирателей. Корчок тогда вышел на первое место, несмотря на то, что до выборов наблюдатели прочили победу Пеллегрини.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо в преддверии выборов выразил поддержку Пеллегрини, назвав его «умеренным кандидатом, который понимает ценность мира». При этом Корчока действующий премьер назвал «разжигателем войны, который без колебаний поддержит все, что ему скажут на Западе».

Должность президента в Словакии носит в основном церемониальный характер. Однако президент Словакии также обладает правом вето и может применять его в отношении законов, принятых парламентов, ратифицирует международные договоры, является главнокомандующим вооруженными силами, назначает высших судей.