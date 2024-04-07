Правительство России через месяц сложит полномочия и будет сформировано по новым правилам

CentralAsia (CA) - Правительство России в день инаугурации вновь избранного президента страны слагает свои полномочия, в России начнется процесс формирования нового состава кабмина, пишет ТАСС.

Впервые правительство будет полностью сформировано по новым правилам, установленным поправкой к Конституции РФ, одобренной в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

Владимир Путин в ходе выборов 15-17 марта был официально переизбран президентом России, итоги выборов утвердил ЦИК. По закону инаугурация главы государства должна пройти 7 мая, а в день инаугурации кабмин слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Таким образом, ожидается, что правительство сложит свои полномочия 7 мая.

В соответствии с конституцией и федеральным конституционным законом «О правительстве РФ» председатель правительства назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. По закону президент РФ в течение двух недель после инаугурации вносит на рассмотрение депутатов представление по кандидатуре председателя правительства РФ. Депутаты в течение недели с этого дня рассматривают предложенного президентом кандидата. Если Госдума утверждает его, то президент назначает кандидата на должность премьер-министра.

Госдума также вправе отклонить предложенную президентом кандидатуру. В этом случае президент в течение недели вносит на рассмотрение депутатов представление по новому кандидату или повторно по той кандидатуре, которая была отклонена.

Если предложенные президентом кандидаты были трижды отклонены Госдумой, то, согласно закону, президент самостоятельно назначает председателя правительства РФ. В этом случае утверждение кандидатуры Госдумой не требуется. Кроме того, согласно Конституции РФ, в этом случае глава государства вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Назначение вице-премьеров и федеральных министров

Президент также назначает заместителей председателя правительства и федеральных министров после их утверждения Госдумой. Исключение составляют руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которых глава государства будет назначать после консультаций с Совфедом. По действующим нормам президент вносит в Совфед представления по кандидатурам таких федеральных министров, а сенаторы в течение недели с этого дня письменно информируют главу государства о результатах рассмотрения представленных кандидатур.

Утвержденный Госдумой и назначенный президентом РФ премьер-министр в течение двух недель со дня своего назначения представляет депутатам на утверждение кандидатуры на должность своих заместителей и федеральных министров. По закону Госдума в течение недели после внесения таких документов принимает решение, утвердить или отклонить предложенных кандидатов. В случае утверждения президент назначает вице-премьеров и министров, при этом глава государства не вправе отказать в назначении на должности тем, чьи кандидатуры были утверждены Госдумой.

Если депутаты отклонят представленные кандидатуры на должности вице-премьеров и министров, то председатель правительства вправе предложить им новых кандидатов или повторно направить представление по ранее отклоненным кандидатурам.

Если Госдума трижды отклонила представленные председателем правительства кандидатуры на должности его заместителей и федеральных министров, то президент вправе назначить их самостоятельно из числа кандидатур, представленных главе государства премьер-министром. В этом случае утверждение кандидатур вице-премьеров и федеральных министров Госдумой не требуется.