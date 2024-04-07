Почти 64 тыс. человек эвакуировали из-за паводков в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Почти 64 тыс. человек эвакуировали из-за паводков в Казахстане, сообщил глава Департамента по ликвидации ЧС МЧС РК Кахарман Оразалин на брифинге.

Как сообщает Nur.kz, в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, и Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3391 частный дом, 1059 дачных домов и 79 зданий различного назначения.

«На данный момент общими силами спасено и эвакуировано 63 927 человек, из них 45 с ограниченными возможностями, а также 15 283 ребенка», – сообщил Кахарман Оразалин.

В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек, из них 6 742 ребенка. Они обеспечены всеми предметами первой необходимости, работают психологи, оказывается вся необходимая помощь.

«Спасательная операция проходила в очень сложных условиях. Буквально людей необходимо было эвакуировать с крыш домов, использовалась специальная техника, лебедки», – добавил он.

Ситуация с паводками в Казахстане продолжает оставаться сложной. Вчера президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам. По его словам, текущая ситуация – возможно самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

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