экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Из-за паводков в Казахстане введены ограничения на 17 дорогах республиканского значения

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на утро 7 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в 5 областях (Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО).

Как сообщает «КазАвтоЖол», ограничение движения распространяется на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 801 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 297 единиц техники и 385 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com