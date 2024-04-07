Из-за паводков в Казахстане введены ограничения на 17 дорогах республиканского значения

CentralAsia (KZ) - По состоянию на утро 7 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в 5 областях (Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО).

Как сообщает «КазАвтоЖол», ограничение движения распространяется на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 801 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 297 единиц техники и 385 человек.

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