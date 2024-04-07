Глава МИД России посетит Китай с официальным визитом

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России 8-9 апреля Сергей Лавров посетит Китай с официальным визитом, сообщил МИД РФ.

Предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах.