Глава МИД России посетит Китай с официальным визитом
- Азия и мир, политика
- 13:14, 07 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России 8-9 апреля Сергей Лавров посетит Китай с официальным визитом, сообщил МИД РФ.
Предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
Главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах.
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