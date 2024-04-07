Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы

CentralAsia (CA) - В рамках программы по привлечению большего числа туристов премьер-министр Таиланда предложил соседним шести странам ввести аналог шенгенской визы для туристов. Об этом пишет РБК.

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин выступил с инициативой по созданию совместной визовой программы со странами Юго-Восточной Азии, которые только за прошлый год приняли около 70 млн туристов.

В последние месяцы Тависин обсуждал эту идею со своими коллегами в Камбодже, Лаосе, Малайзии, Мьянме и Вьетнаме. Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит туристам со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами.

Хотя инициатива «южно-азиатского шенгена» обсуждается с начала 2000-х, в настоящее время у лидеров есть шанс достигнуть договоренности, поскольку те стремятся защитить свою экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».

Страны Юго-Восточной Азии по итогам прошлого года приняли около 70 млн иностранных туристов. На Таиланд и Малайзию пришлось более половины от общего числа, что принесло около $48 млрд доходов от туризма.