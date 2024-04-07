Визовый режим для граждан Таджикистана в Турции вступит в силу 20 апреля
- Азия и мир, политика
- 17:21, 07 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - С 20 апреля будет введен визовый режим для граждан Таджикистана, желающих посетить Турцию, сообщает «Коммерсант».
Об отмене безвизового режима с Таджикистаном Турция объявила 6 апреля. Причину Анкара не уточнила.
Как утверждал источник «Sputnik-Таджикистан», один из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» — Шамсидин Фаридуни — был связан с таджикскими экстремистскими организациями из Турции. По словам источника, подготовку для совершения теракта мужчина прошел в Стамбуле.
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