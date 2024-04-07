Визовый режим для граждан Таджикистана в Турции вступит в силу 20 апреля

CentralAsia (CA) - С 20 апреля будет введен визовый режим для граждан Таджикистана, желающих посетить Турцию, сообщает «Коммерсант».

Об отмене безвизового режима с Таджикистаном Турция объявила 6 апреля. Причину Анкара не уточнила.

Как утверждал источник «Sputnik-Таджикистан», один из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» — Шамсидин Фаридуни — был связан с таджикскими экстремистскими организациями из Турции. По словам источника, подготовку для совершения теракта мужчина прошел в Стамбуле.