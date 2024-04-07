На юге Казахстана ожидается шквалистый ветер
CentralAsia (KZ) - По Казахстану 8 апреля ожидается туман, усиление ветра, на северо-западе, востоке, юге страны — гроза, на юге — шквалистый ветер. Об этом сообщает Казгидромет.
На большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди.
На северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Сильный дождь прогнозирутся в центре, днем на севере страны.
Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков.
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