На юге Казахстана ожидается шквалистый ветер

CentralAsia (KZ) - По Казахстану 8 апреля ожидается туман, усиление ветра, на северо-западе, востоке, юге страны — гроза, на юге — шквалистый ветер. Об этом сообщает Казгидромет.

На большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди.

На северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Сильный дождь прогнозирутся в центре, днем на севере страны.

Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков.

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