экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На юге Казахстана ожидается шквалистый ветер

CentralAsia (KZ) -  По Казахстану 8 апреля ожидается туман, усиление ветра, на северо-западе, востоке, юге страны — гроза, на юге — шквалистый ветер. Об этом сообщает Казгидромет.

На большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди.

На северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Сильный дождь прогнозирутся в центре, днем на севере страны.

Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com